'교황청 장관' 유흥식 대주교 만난 文대통령 (종합)

교황청 성직자성 장관 임명된 유흥식 대주교 접견…프란치스코 교황 쾌유 기원

[아시아경제 류정민 기자] "프란치스코 교황님께서 최근 수술을 받으셨는데 쾌유를 기원한다."

문재인 대통령은 12일 청와대에서 유흥식 대주교를 만나 이렇게 전했다. 유흥식 대주교는 교황청 성직자성 장관으로 임명돼 이달 말 출국을 앞두고 있다. 박경미 청와대 대변인은 "(문 대통령은) 우리나라를 위해 항상 기도해주심에 감사드린다는 인사를 교황님께 전해 달라고 말했다"고 전했다

유흥식 대주교는 "교황님은 잘 회복하고 계시고, 주신 말씀을 잘 전해 드리겠다"고 말했다. 유흥식 대주교는 "세계 사제와 신학생을 관장하는 교황청 성직자성 장관으로 임명된 것은 개인적으로, 또 한국 천주교로서도 큰 영광"이라고 말했다.

앞서 문 대통령은 지난 6월12일 한국 천주교 대전교구 교구장인 유흥식 라자로 주교를 교황청 성직자성 장관과 대주교에 서임한 것에 대한 축전을 박수현 국민소통수석을 통해 전달한 바 있다.

유흥식 대주교는 당시 "저의 서임은 김대건 신부님 탄생 200주년을 뜻깊게 보내고 있는 때에 일어난 엄청난 일이므로 한국 천주교회 순교자들께서 쌓아올리신 업적이라고 생각한다"고 말했다.

유 대주교는 "프란치스코 교황께서 간절히 원하시는 북한 방문이 조속한 시일 내에 이루어져 한반도와 세계평화에 기여할 수 있도록 기도하고 제가 할 수 있는 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.

