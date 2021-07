[아시아경제 이민지 기자] 이디티 이디티 215090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,570 전일대비 175 등락률 +12.54% 거래량 39,555,348 전일가 1,395 2021.07.12 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-6일 [특징주] 이디티, 두산중공업에 원전 터빈제어시스템 공급 부각 강세인플레 상관없다! 초대형 바이오 대장株! 글로벌 제약사 연이은 계약 체결! close 는 운영자금 조달을 위해 10억원 규모로 제 3자배정 유상증자에 나설 계획이라고 12일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr