[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 최여진이 12일 자신의 인스타그램을 통해 완벽한 수영복 자태를 뽐냈다. 사진 속 그의 군살 없는 탄탄한 몸매가 돋보인다.

이를 본 지인과 팬들은 "셔터만 누르면 화보" "멋집니다" 등의 반응을 보이며 화답했다.

한편 최여진은 SBS 예능 '골 때리는 그녀들'에 출연 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr