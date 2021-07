강동구, 한국체육대와 함께 먹자골목 일대 '스포츠 테마거리' 조성

7월9일 강동구와 한국체육대학교 지역상생과 체육문화 융성 위한 업무협약 체결

- 협약 후 처음 추진하는‘스포츠 테마거리 조성사업’통해 먹자골목 상권(양재대로89가길 일대) 특색있는 스포츠 콘텐츠 거리로 조성

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 7월9일 한국체육대(총장 안용규)와 지역상생및 체육문화 융성을 위한 업무 협약을 체결했다.

양 기관은 이날 협약을 통해 ▲보유 자원과 전문성을 바탕으로 한 관련 사업 분야 육성과 활력 있는 대학가 조성 ▲민·관·학 거버넌스 구축으로 지역사회 발전의 선도 모델 제시 ▲공동참여, 교육, 자문 등의 교류·협력 ▲체육문화 연구 및 기술 지원 등 상호 협력 체계를 구축했다.

이번 협약 체결 후 처음으로 진행되는 ‘강동구 스포츠 테마거리 조성사업’은 한국체육대학교와 가장 가까운 먹자골목 상권(양재대로89가길 일대)에 스포츠 관련 콘텐츠를 도입하여 특색 있는 골목 문화를 창출, 골목상권 활성화를 위해 추진하는 사업이다.

구는 이 사업을 통해 먹자골목 상권을 지역주민-지자체-대학(민·관·학)간 협력으로 지역 주민의 요구에 부합하는 경관개선과 일상생활에서 폭 넓은 체육문화를 경험할 수 있는 거리로 조성할 계획이다.

이정훈 강동구청장은 “스포츠 테마거리 이외에도 한국체육대학교와 지역사회의 체육문화 발전을 위한 다양한 사업으로 강동구 곳곳에 체육문화가 더욱 스며들 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

