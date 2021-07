동작구, 재활용정거장(클린하우스) 2개소 확충

설치장소 흑석동 현대주차장 앞(흑석로 10길 18), 사당동 우리어린이집 앞(사당5동 235-60)

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 올바른 분리 배출로 재활용품 수거률을 높이기 위해 재활용정거장 2개소를 추가 설치, 8월부터 본격 운영에 들어간다.

재활용 정거장은 종이류, 플라스틱류, 캔·병류 등 재활용품을 품목별로 구분해 배출할 수 있는 거점 수거 시설이다.

주민들은 시간 제한 없이 상시 이용할 수 있으며, 분리수거함을 청결하게 유지하고 올바른 분리배출을 지도하기 위해 지역주민을 자원관리사로 채용해 관리하고 있다.

민선 7기 공약 중 하나는 주택가 재활용정거장을 연차별 확충하는 것으로, 구는 2016년부터 단독·다세대 주택 밀집지역 중 쓰레기 혼합배출과 무단투기 등이 잦은 곳에 재활용 정거장 18개소를 설치해 운영 중에 있다.

구는 내년까지 지역내 전 동에 재활용 정거장을 22개소까지 확충 할 방침이다.

이번에 추가로 설치하는 장소는 ▲흑석동 현대주차장 앞(흑석로 10길 18)▲사당동 우리어린이집 앞(사당5동 235-60), CCTV를 설치와 자원 관리사의 지속적인 순찰을 통해 쓰레기 무단투기를 방지할 계획이다.

이 밖에도, 구는 자원선순환 재활용 체계를 구축하기 위해 ▲인공지능(AI) 재활용품 자동회수기‘네프론’ 설치 ▲주택가 재활용정거장 확충 ▲아이스팩 재활용 ▲커피찌꺼기 재활용 등 다양한 재활용 사업을 추진하고 있다.

최승백 청소행정과장은 “이 사업을 통해 재활용 가능한 자원의 효율적인 수거처리로 보다 청결한 도시환경을 조성하겠다”며 “주민들께서는 올바른 분리배출에 적극 협조해 주시길 부탁드린다“고 말했다.

