中 반도체 상징 칭화유니, 파산 신청

[아시아경제 최대열 기자] 중국 반도체기업 칭화유니그룹이 막대한 부채로 파산 구조조정 절차를 밟을 전망이다. 중국이 메모리 반도체 자급을 위한 핵심기업으로 꼽히는데 무리한 사업확장이 발목을 잡은 것으로 업계에서는 보고 있다.

11일 현지 매체 보도 내용을 보면, 칭화유니는 지난 9일 자사의 채권자가 베이징 법원에 파산 구조조정을 신청했다고 발표했다. 이 회사 채권자 가운데 한 은행은 만기 채무를 갚지 못하고 모든 부채를 갚기에 자산이 충분치 않다는 내용을 현지 법원에 냈다.

1988년 설립된 칭화유니는 시진핑 중국 국가 주석이 나온 칭화대가 51% 지분을 보유한 메모리 반도체 전문 설계·제조사다. 나머지는 창업자이자 최고경영자인 자오웨이궈 회장이 갖고 있다.

칭화유니가 인수합병을 연달아 했지만 의미 있는 이익을 내는 데 실패한 이후 부채가 쌓인 것으로 업계에서는 보고 있다. 해외 IT기업을 잇따라 인수하면서 기술 경쟁력을 높이는 데 주력했지만 무리한 다각화로 글로벌 선두권 업체와 경쟁할 만한 기술력을 쌓지 못했다는 것이다.

회사 측은 성명에서 "법에 따라 법원의 사법 심사에 적극 협조하고 채무 위험 줄이기를 적극 추진하며 법원이 채권자의 합법 권익을 보호하는 것을 지지한다"고 전했다.

