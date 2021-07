삼성 네오 QLED TV, 美 IT매체 선정 '최고의 제품' 3관왕

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,400 전일대비 500 등락률 -0.63% 거래량 22,720,577 전일가 79,900 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 악재에 더 민감한 시장…곳곳에서 보이는 정점 리스크외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고삼성전자, 워커힐에 더 프리미어 체험존 '포레스트 시네마' 운영 close 의 '네오(Neo) QLED' TV가 미국 IT 전문 매체 톰스가이드가 선정하는 최고의 TV 제품 3관왕을 차지했다.

11일 업계에 따르면 삼성 네오 QLED TV는 톰스가이드가 선정한 최고의 TV(Best TV), 최고의 게이밍 TV(Best Gaming TV)', '최고의 사운드 TV(Best TV Sound)'에 올랐다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,400 전일대비 500 등락률 -0.63% 거래량 22,720,577 전일가 79,900 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 악재에 더 민감한 시장…곳곳에서 보이는 정점 리스크외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고삼성전자, 워커힐에 더 프리미어 체험존 '포레스트 시네마' 운영 close 에 따르면 네오 QLED는 기존 발광다이오드(LED) 소자의 40분의 1 크기로 정교해진 '퀀텀 미니 LED'와 삼성 독자 인공지능 기반 제어 기술인 '네오 퀀텀 매트릭스' 등을 적용해 최고 수준의 화질을 구현했다.

이 밖에 최고 TV 혁신 분야에서 삼성전자의 친환경 리모컨, 최고 스마트 TV 플랫폼 분야에서 타이젠, 최고의 TV 디자인 분야에서 네오 QLED TV가 추천 제품으로 각각 제시됐다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,400 전일대비 500 등락률 -0.63% 거래량 22,720,577 전일가 79,900 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 악재에 더 민감한 시장…곳곳에서 보이는 정점 리스크외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고삼성전자, 워커힐에 더 프리미어 체험존 '포레스트 시네마' 운영 close 는 15년 연속 세계 TV 시장 점유율 1위를 이어가고 있다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 1분기에는 네오 QLED의 선전으로 역대 1분기 최대 기록인 점유율 32.9%를 차지했다.

성일경 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,400 전일대비 500 등락률 -0.63% 거래량 22,720,577 전일가 79,900 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 악재에 더 민감한 시장…곳곳에서 보이는 정점 리스크외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고삼성전자, 워커힐에 더 프리미어 체험존 '포레스트 시네마' 운영 close 영상디스플레이사업부 부사장은 "네오 QLED 제품이 전 세계에서 제품력과 고객 만족도 모두 우수함을 인정받고 있다"며 "혁신 기술과 소비자 중심 제품으로 시장을 계속 선도하겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr