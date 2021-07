◇과·팀장급 전보

▲주한미군기지이전지원단 정책총괄과장 이동훈 ▲평가총괄과장 이성도 ▲ 성과관리총괄과장 김성훈 ▲건강정책1팀장 이상준 ▲감사기획팀장 김양수 ▲제주특별자치도지원단 총괄기획과장 손선미 ▲규제심사총괄과장 송헌규 ▲사회규제심사2과장 민성호 ▲청년정책총괄과장 류승목 ▲세종특별자치시지원단 총괄기획관 김영관 ▲시민사회지원행정관 박영철 ▲뉴미디어총괄행정관 옥선경

