이재명 “尹 검증, 후보자 본인으로 제한해야..부인 결혼 전 문제까지 지나치게 정치화”

[아시아경제 구채은 기자] 여권의 유력 대권주자인 이재명 경기도지사가 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨를 둘러싼 각종 논란에 대해 "가급적이면 검증은 후보자 본인의 문제로 제한해야 한다"고 말했다.

이 지사는 지난 10일 진행된 연합뉴스와의 인터뷰에서 "부인의 결혼 전 문제나 이런 것까지 지나치게 정치적으로 문제 삼는 것이 어떨지 모르겠다"며 이같이 말했다. 그러면서 "물론 부인이 부정한 행위를 했는데 비호했다면 후보 본인의 문제"라며 "가급적이면 본인의 문제로 한정해서 무한 검증을 하는 것이 맞다"고 했다.

이 지사는 또 윤 전 총장에 대해 "제가 '포장지밖에 못 봤다'고 말했었는데, 지금은 열심히 공부하신다고는 하지만 여전히 껍데기만 보인다"며 "특히 저에 대한 첫 공격이 '색깔론'이었는데 실망스러웠다. 민주주의를 심각하게 손상하는 색깔론으로 공격하는 것을 보고 (윤 전 총장이) 새 것이 아니라 헌 것인가 싶었다"고 했다. 이어 "콘텐츠를 좀 보여줬으면 한다. 알맹이가 안 보이는데, 알맹이를 채울 것이라면 빨리 공부해서 빨리 채워줬으면 한다"고 했다.

야권의 대선 후보군으로 분류되는 최재형 전 감사원장에 대해선 "별로 관심없다"면서도 "사정기관이 정치적 중립성을 잃으면 국가적인 위기를 맞을 수 있다"고 했다.

그는 예비경선 과정에서 '김빠진 사이다' 지적을 받은 데 대해선 "본선에서 원팀으로 하기 위해 내부에선 상처를 주면 안 된다는 생각"이라며 "이제 저는 사이다보다 국밥 같은 역할을 해야 한다. 지금은 이낙연 후보 같은 분이 사이다"라고 했다.

