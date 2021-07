[아시아경제 문혜원 기자] KFC는 초복을 맞아 11일 인기 치킨과 버거를 최대 50% 할인된 가격에 구매할 수 있는 앱쿠폰 3종을 선보였다.

앱쿠폰 3종은 치킨버켓 할인쿠폰 2종과 복날팩 할인쿠폰이다.

오는 12일까지 치킨버켓 할인 쿠폰으로는 핫크리스피치킨 8조각이 담긴 버켓을 1만900원에, 닭다리살 순살 치킨으로 구성된 블랙라벨치킨 8조각이 담긴 버켓은 1만1900원에 이용할 수 있다.

또 복날팩 할인쿠폰으로는 징거버거와 타워버거, 핫크리스피치킨 2조각과 오리지널치킨 2조각 등 버거 2개와 치킨 4조각을 1만900원에 구입할 수 있다.

