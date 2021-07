[아시아경제 송승윤 기자] 경찰에 극단적 선택을 암시하고 아파트 옥상에서 아령 등을 집어 던진 60대가 경찰에 구속됐다.

10일 경찰에 따르면 서울 중랑경찰서는 60대 남성 A씨를 특수상해미수 등 혐의로 구속했다.

A씨는 지난 6일 오후 7시 30분께 한 아파트 옥상에서 "죽으려고 올라왔다"고 경찰에 신고한 뒤 2㎏ 아령 2개, 8㎏ 케틀벨 1개, 철제의자 1개를 집어던진 혐의를 받는다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A씨가 물건을 던지는 모습을 목격하고 현행범으로 체포한 뒤 구속영장을 신청했다. 영장은 지난 8일 발부됐다. 인명피해는 없었으나 인근 상점 테라스 일부가 손상됐다.

A씨는 경찰 조사에서 "이유 없이 던져보고 싶었다"고 진술한 것으로 전해졌다.

