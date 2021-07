중대본 "코로나 4차 대유행, 민노총 집회 영향으로 보기 어려워"

[아시아경제 김초영 기자] 방역 당국이 최근 코로나19 대규모 감염과 민주노총 도심 집회의 연관성에 선을 그었다.

중앙방역대책본부(중대본)는 9일 국회 보건복지위원회 소속 김미애 국민의힘 의원에 제출한 답변자료에서 "민주노총 집회가 최근 대규모 감염에 영향을 미쳤다고 보기 어렵다"고 밝혔다.

방대본은 "현재까지 민주노총 집회 관련 확진자는 확인된 바가 없다"며 "발생 상황을 주시 중”이라고 설명했다.

앞서 민노총은 지난 3일 서울 도심에서 8000여명(민노총 추산)이 모이는 대규모 집회를 강행했다. 이후 국내 코로나19 확진자가 일일 1000명대를 기록하면서 민노총 집회에 대한 책임론이 불거졌다.

국민의힘 대권주자인 유승민 전 의원은 지난 6일 자신의 페이스북에서 "민노총이 집회를 강행하고 사흘 뒤인 오늘 확진자가 6개월 만에 1000명을 넘었다"며 "민노총에 엄격한 책임을 물어야 한다"고 지적하기도 했다.

이와 관련해 김 의원은 "지난해 광복절 집회 후에는 참가자들에 대한 전수조사를 벌였지만, 이번 민노총 집회에는 정부가 수수방관한다"며 "정치적 방역"이라고 비판했다.

