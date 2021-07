올림픽 앞둔 일본, 코로나19 신규 확진자 사흘 연속 2000명대

[아시아경제 임온유 기자] 도쿄 올림픽 개최를 앞두고 일본의 코로나19 신규 확진자가 사흘 연속 2000명대를 기록했다.

9일 일본에서 새로 확인된 코로나19 감염자는 2279명(오후 8시 기준)으로, 사흘째 2000명 선을 넘었다.

같은 금요일 기준으로 2000명을 웃돈 것은 지난달 4일 이후 한 달여 만이다.

도쿄에서는 전주 금요일과 비교해 162명 많은 822명의 신규 감염자가 이날 확인됐다.

이로써 도쿄는 1주 전의 같은 요일과 비교한 수치 기준으로 20일 연속으로 늘면서 확연한 증가세를 나타냈다.

이날까지 일본의 누적 확진자는 81만6810명, 사망자는 1만4953명이 됐다.

일본 정부는 최근의 코로나19 확산 상황을 고려해 도쿄 지역에 올림픽 전 기간을 포함하는 오는 12일부터 내달 22일까지 긴급사태를 발효하기로 전날 결정했다.

한편 오는 23일의 올림픽 개회식을 앞두고 방일하는 외국 선수단에서도 감염자가 계속 나오고 있다.

이날 하네다 공항을 통해 입국한 이스라엘 선수단 1명이 확진 판정을 받고 별도의 숙박시설에 격리됐다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr