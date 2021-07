공수처, 5∼7급 수사관 15명 추가 채용 공모

김진욱 "배우자 선택처럼 자랑스럽고 보람있을 것"

[아시아경제 김대현 기자] 1차 채용에서 정원을 채우지 못한 고위공직자범죄수사처(공수처)가 수사관을 추가로 모집한다.

9일 공수처는 검찰 사무관(5급) 2명, 검찰 주사(6급) 7명, 검찰 주사보(7급) 6명 등 모두 15명을 채용할 계획이며, 오는 26일부터 30일까지 공개 모집 원서를 접수한다고 밝혔다.

앞서 공수처는 지난 2월 수사관 30명 채용을 위해 공개 모집을 진행했고, 지원자 293명이 몰리는 흥행을 기록했다. 하지만 이중 초대 수사관으로 임명된 인원은 18명에 불과했다. 정원보다 12명을 덜 뽑게 된 것이다.

공수처 수사관은 변호사 자격 보유자와 수사·조사 경력 공무원, 공수처 규칙으로 정하는 조사업무 수행 경력자 등이 지원할 수 있다. 임기는 6년으로 연임할 수 있고 정년은 60세다. 지원자는 서류 전형과 면접시험을 거쳐 공수처장이 임명한다.

이날 공수처에 따르면 채용 절차 완료 뒤 임명은 11월에 이뤄질 전망이다. 이와 관련해 현재 공석인 4급 서기관(과장급)인 사건관리담당관과 수사과장은 내부 승진이 고려되고 있다.

김진욱 처장은 "닻을 올린 '공수처 호'가 출항해 이제 거친 파도를 넘어 대양을 향해 나아가고 있다. 공수처 호에 승선하는 것은 배우자 선택처럼 자랑스럽고 보람있는 일이 될 것임을 확신한다"며 유능한 인재의 적극적인 참여를 당부했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr