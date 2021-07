동아에스티, 미국 애브비에 기술 수출한 면역항암제 권리 반환 받아

[아시아경제 이승진 기자] 미국의 제약·바이오 기업 애브비가 국내 제약사인 동아에스티 동아에스티 170900 | 코스피 증권정보 현재가 83,500 전일대비 1,400 등락률 -1.65% 거래량 40,261 전일가 84,900 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 동아에스티, 1000억 규모 CB 발행[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일동아에스티 1Q 영업익 9억원…작년 동기 대비 98.4%↓ close 에서 도입했던 면역항암제 개발을 중단하고 관련 권리를 반환했다.

동아에스티는 파트너사 애브비가 2016년 12월 확보한 면역항암제 'MerTK' 저해제 'DA-4501'의 권리를 반환했다고 9일 공시했다.

동아에스티는 개발 권리는 반환됐으나 애브비로부터 받았던 계약금 4000만 달러(약 460억원)는 반환할 의무가 없다고 설명했다.

앞서 지난 2016년 12월 동아에스티는 애브비에 후보물질 탐색 단계였던 면역항암제 'DA-4501'을 기술수출한 바 있다. 당시 계약 규모는 후보물질의 개발 완료와 허가에 따른 단계별 기술료(마일스톤) 등을 모두 포함해 총 5억2500만 달러(약 6033억원)였다.

후보물질이 도출되기 전 단계에서 수출된 이후 동아에스티와 애브비가 공동으로 연구를 진행했으나 마땅한 후보물질을 찾지 못해 권리가 반환됐다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr