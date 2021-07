박범계 "금품수수 의혹 검사, 감찰에 준해 조사… 대책 강구"

[아시아경제 김대현 기자] 검사·경찰·언론인 등에게 금품을 줬다고 폭로한 '가짜 수산업자' 김모(43·수감 중)씨로부터 금품을 수수한 의혹을 받는 현직 검사에 대해 박범계 법무부 장관이 "감찰에 준해 조사하고 있다"고 말했다.

9일 박 장관은 현장 정책방문 일정 중 부산고검을 방문하며 취재진과 만나 "진단 조사를 통해 대책을 강구할 방침"이라며 이같이 밝혔다.

박 장관은 이 사건과 관련해 "특수한 현상이라고 보이는 데 혹시 만에 하나 아직 그런 조직문화가 남아 있다면, 진단조사를 통해 대책을 강구해야 하지 않을까 생각한다"면서 "그런 차원에서 감찰에 준해 조사하라고 했다"고 전했다.

전날 박 장관은 법무부 정부과천청사에 출근하며 취재진과 만나 "(검찰 내) 스폰서 문화가 여전히 없어지지 않은 것인지, 그런 차원에서 들여다볼 필요가 있다"고 감찰의 목표를 설명한 바 있다.

한편 부산지검 특수수사 기능을 부활하는 직제개편안을 승인한 점에 대해선 "부산은 우리나라에서 2번째로 큰 도시고, 그런 수요가 있다고 생각했다"며 "또 총장께서도 자꾸 제안하셨다"고 덧붙였다.

이날 부산고·지검 간부들과 만난 박 장관은 "수사는 과거지향적이지만, 법무행정은 미래지향적이어야 한다"며 "부산이란 메가시티를 관장한다는 명예를 갖고 검사 및 수사관들을 독려해 미래의 검찰로 거듭나길 바란다"고 강조했다.

