KTX 운행확대로 열차 시격 단축

좌석부족 해결 등 도민편의 증진

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 경전선 구간의 KTX가 8월 1일부터는 운행 횟수와 좌석 수를 늘리는 중련 열차 운행이 2회 증가한다고 9일 밝혔다.

경전선 KTX는 지난 2019년 주말 기준 4회 증편됐음에도 좌석이 부족했다.

이에 도는 경전선 구간에 운행 횟수가 주중 4회, 주말 기준으로 KTX 운행을 주중 총 24회→28회, 주말 총 32회→34회로 확대하기로 했다.

또한 상행선(진주역→서울역) 11:24 출발편과 20:05 출발편이 중련운행되면서 좌석 공급 수가 2배로 늘어났다.

아울러 수서행 고속열차가 없어 대중교통으로 추가 이동해야 하는 불편을 해소하기 위해 수서행 고속열차 도입도 지속해서 추진하고 있다고 전했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr