英 여왕, 70년 만에 왕실 정원 일반인에게 개방…"코로나시대 힐링"

[아시아경제 권재희 기자]엘리자베스 2세 영국 여왕이 70년 재임 중 처음으로 일반인에게 버킹엄궁 잔디 정원을 개방한다.

8일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 방문객은 16.5파운드(약 2만6000원)를 내면 입장할 수 있다. 치킨이나 돗자리 등을 지참할 수 있고 슬리퍼 등 자유로운 복장도 허용된다.

예전에는 잔디 위 산책이 허용되지 않았으나 코로나19 사태로 암울한 시기를 겪은 영국 국민들을 위해 개방했다고 왕실측은 전했다.

엘리자베스 여왕은 코로나19 사태 이전에는 스코틀랜드에서 10주간 머물기 전인 5∼6월에 버킹엄궁 잔디 정원에서 가든파티를 열곤 했었다고 WP가 전했다.

이 파티에는 당첨된 8000명가량이 참석했으며, 남녀 모두 예복을 차려입어야 했다. 여기에는 2만개의 케이크와 샴페인이 제공됐다.

이들은 궁전 안의 집무실을 관람하고 후원을 따라 걸을 수 있지만, 이곳에서 머물거나 피크닉을 하는 것은 금지됐었다.

코로나19 이후 궁전 관람이나 왕실의 가든파티가 중단된 대신 정원의 피크닉을 시작한 것이다.

다만 소시지와 치즈를 자르기 위한 칼이나 맥주, 와인 등 주류 반입은 일절 금지된다. 반려동물의 입장도 불가능하다.

왕실 측은 하루 2000명이 방문할 것으로 예상했다.

영국 정원 여행을 전문으로 하는 데렉 타르(75)는 왕실 정원이 특별한 점에 대해 "런던 한복판에 5만평 가까운 정원이 있고, 더군다나 주변에 높은 빌딩이 보이지 않는다는 게 어떤 느낌인지는 봐야 안다"고 말했다.

