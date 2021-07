'2021 중랑구 장애인 온라인 취업박람회' 개최

7월19~8월22일 박람회 참여 기업 모집...8월23~9월1일 구직자 이력서 접수, 9월2~10일 비대면 화상면접

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 구직에 어려움을 겪고 있는 장애인들을 위해 다음달 온라인 취업박람회를 개최한다.

2019년 첫 개최 이후 두 번째다. 대면으로 진행했던 제1회 박람회에는 62개 기업 및 구직자 300여명이 참여, 6명이 현장에서 채용되며 참가자들로부터 큰 호응을 얻었다. 올해는 코로나 장기화에 따라 비대면 방식으로 박람회를 개최, 장애인 고용난 해소를 도모한다는 계획이다.

먼저 오는 19일부터 8월22일까지 장애인 인재를 채용할 기업을 모집한다. 지역 내 장애인의무고용기업 및 사회적기업 등 30여개 업체가 참여할 예정이다.

구직을 희망하는 장애인은 8월 중순부터 박람회 홈페이지에서 채용정보, 취업특강, 자기소개서 첨삭 등 관련 내용을 확인할 수 있다.

입사지원은 8월23일부터 9월1일까지다. 이후 1차 합격자는 9월2일부터 10일까지 비대면 화상면접을 진행한다. 구는 면접기간 동안 온라인 이용이 익숙지 않은 구직자가 원활하게 면접을 볼 수 있도록 중랑구청 내 면접지원실을 운영한다.

류경기 중랑구청장은 “일자리가 최고의 복지인 만큼 장애인 일자리 발굴 및 취업 확대를 위해 노력하고 있다”며 “일자리, 돌봄, 편의증진 등 종합적인 장애인 복지 인프라 구축으로 장애인이 살기 좋은 도시를 만들겠다”고 말했다.

한편, 구는 장애인 민간일자리 뿐 아니라 공공일자리 확충에도 힘쓰고 있다. 지난해 134명에서 27명 늘어난 161명이 현재 도서관, 독서실, 장난감대여센터 등에서 근무하고 있으며, 매년 약 20%씩 늘려갈 계획이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr