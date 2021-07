[아시아경제 최대열 기자] CJ대한통운·로젠·롯데글로벌로지스·한진 등 국내 주요 택배사 4곳이 지난해에 이어 올해도 택배 쉬는 날을 운영키로 했다.

한국통합물류협회에 따르면 택배업계는 다음 달 14일을 택배 쉬는 날로 운영키로 하면서 대체공휴일은 16일까지 포함해 사흘간 쉴 수 있게 했다. 앞서 지난해 업계와 고용노동부는 택배 노동자의 휴식을 보장하기 위해 8월 14일을 택배 쉬는 날로 처음 정해 운영했다. 당시 이 같은 날을 정례화하기로 했었다.

협회는 휴일로 인한 지연 배송으로 다소 불편함이 발생할 수 있는 부분에 대해 국민과 화주에게 양해를 구했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr