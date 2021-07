“여름엔 역시 물놀이지” … 고성군, 17일부터 종합운동장에 물놀이장 개장

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 고성군이 여름철을 맞아 관내 아동들을 위한 물놀이장을 개장한다.

8일 군에 따르면 17일부터 8월 15일까지 고성 종합운동장 내 실내씨름장에 2개의 워터슬라이드와 풀 낙하 분수를 갖추고 있는 물놀이장을 운영한다.

이용대상은 고성군 주소자 만 3세부터 만 9세까지의 유아 및 어린이로, 무료로 이용할 수 있다.

개장 시간은 매일 오전 10시부터 오후 5시까지이고 점심시간(12~13시)은 방역 및 시설점검을 위해 휴장한다.

이용자의 안전을 위한 유원기구 안전성 검사, 수상 안전요원과 간호사를 배치, 정기적인 수질검사 실시로 물놀이장 안전사고 예방에도 철저히 한다.

백두현 군수는 “코로나19 확산으로 인해 군민이 안심하고 즐길 수 있는 시설이 부족한 현실이지만 물놀이장 개장으로 건강한 여름을 보낼 수 있기를 바란다"고 전했다.

