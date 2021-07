광주 동구 '신속집행 최종 평가' 최우수기관 선정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 동구(구청장 임택)는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 추진한 ‘2021년 상반기 신속집행 최종 평가’에서 최우수기관으로 선정됐다고 8일 밝혔다.

동구는 코로나19 장기화로 침체된 지역경제 활성화를 위해 정부의 확장적 재정 기조에 발맞춰 실시한 2021년 상반기 신속집행 추진을 통해 집행 대상액 850억 원의 66.8%인 568억 원을 집중적으로 집행했다.

특히 소비·투자 분야에서 목표액인 466억 원보다 많은 716억 원을 집행해 153.6%의 달성률을 이뤘으며, 특히 2분기에는 전국 243개 지자체에서 2위를 달성하는 기염을 토했다.

동구는 구청장을 중심으로 신속 집행 상시 점검체계를 구축하고 대규모 사업 조기 발주 등 모든 부서에서 하반기 사업에 대한 집행계획을 앞당겨 상반기 중 최대한 예산이 집행될 수 있도록 노력했다.

또한 실시설계가 덜 이루어진 사업은 설계 완료 후 예산을 편성하는 등 예산 편성단계부터 철저히 집행 가능성을 고려했다.

매일 신속 집행 추진상황에 따른 집행 여부 검토, 소비·투자 분야 및 일자리 사업 집중관리 등 침체된 지역경제의 조기 회복을 위한 지방재정의 역할에 만전을 기해 높은 평가를 받았다.

임택 동구청장은 “이번 최우수기관 선정은 코로나19로 침체된 경기회복을 위해 전 직원이 각자의 위치에서 최선을 다한 결과다”면서 “하반기에도 적극적인 재정집행을 통해 지역경제 활력을 제고하고 구민들의 삶에 실질적인 도움이 될 수 있도록 예산집행의 효율성을 강화해나가겠다”고 말했다.

