구인모 거창군수 기재부 방문 국비 지원 건의

남부 우회도로 개설사업 등 7개 사업 총사업비 1010억원



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군이 2022년 역대 최대 규모의 국도비 예산 확보를 위해 전방위적 활동을 펼치기 위해 구인모 거창군수는 8일 기획재정부를 방문해 재정 지원을 건의했다.

이날 건의한 사업은 남부우회도로개설, 고견지구위험개선지구정비, 스마트 하수도관리체계구축, 거창하수처리장 증설, 감악산 친환경에너지관광지 연계시설조성, 거창읍 공영주차장조성, 스마트 관망 관리 인프라 구축 등 7개 사업 총사업비 1010억원 규모이다.

먼저 최상대 예산실장과 허승철 국토교통예산과장을 찾아 ‘남부 우회도로 개설사업’에 대해 광주-대구 고속도로 개통과 택지개발, 산업단지 조성 등 교통수요 급증으로 우회도로 개설 당위성을 설명하고 2022년 설계비 반영을 건의했다.

또한 거창군 상하수도의 정보통신기술(ICT) 접목사업에 대한 국비 지원과 군과 낙동강 상류 지역의 맑은 물 공급을 위해 필요한 ‘거창하수처리장 증설사업’의 필요성을 설명했다.

이어 조창상 행정 국방예산심의관을 만난 구 군수는 ‘거창읍 거점 공영주차장 조성사업’과 ‘감악산관 친환경에너지 관광지 연계시설 조성사업’의 연차별 사업계획 추진을 위해 국비 확대 지원을 건의했다.

김경희 복지 안전 예산심의관을 만나 ‘고견지구 자연재해 위험개선지구 정비사업’이 국비 사업으로 선정, 예산지원을 받을 수 있도록 요청했다.

마지막으로 강준모 지역예산과장을 만나 ‘감악산관 친환경에너지 연계시설 조성사업’에 대한 설명과 사업비 지원 확대를 건의했다.

구 군수는 “군민의 불편을 해소하기 위한 현안 사업과 미래성장동력사업으로 반드시 국비 지원이 필요하다”며 “2022년도 국비 예산 반영이 확정되는 연말까지 각 중앙부처와 기획재정부, 국회의원과 지속해서 소통해 나가겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr