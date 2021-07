▲정용득(호심학원 이사장)씨 별세, 강복순 씨 남편상, 정은주(프리다웨딩 대표)·정다운·정성진 씨 부친상, 최정문 씨 장인상 = 7일 오후, 조선대학교병원 장례식장 1분향소, 발인 9일 오전 9시. 062-231-8901.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr