여순10·19특별법범국민연대 “여순특별법 공청회 개최”

9일 순천시청 대회의실 ... 전남북, 경남지역까지 초청

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여순10·19특별법 제정 촉구 운동을 펼쳐온 여순10·19특별법제정범국민연대(이하 범국민연대)가 내일 오후 2시 순천시청 대회의실에서 특별법의 가치와 의의 그리고 향후 과제와 지역사회 역할에 대한 공청회’를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 공청회는 특별법 설명과 함께 시행령 및 전남도 조례 제정에 사전 정보를 공유하고 도민들의 의견을 모으는 자리가 될 전망이다.

이에 따라 전남동부지역은 물론이고, 이번 특별법에 포함된 전북 남원시, 경남 하동군, 남해군 등에서도 참여할 것으로 알려졌다.

범국민연대 측은 “과거 제주4.3특별법 제정 후 시행 과정을 볼 때 행안부와 전남도가 주도하는 시행령과 조례로는 일방적으로 정부측만 대변하는 내용으로 전략할 가능성이 높고, 진상규명도 정부 의도대로 진행될 위험이 있다”면서 “제주와 같은 전철을 밟지 않기 위해서 시행령과 도 조례에 대한 도민들의 의견을 모아서 전달하고, 향후 지역사회와 함께 감시활동 및 행안부 방문도 추진할 계획이다”고 밝혔다.

한편, 이날 공청회는 대표발의자인 소병철 의원(순천광양구례곡성 갑)이 법안 설명에 직접 나서고 주철희 여순항쟁 연구가가 ‘여순 특별법의 의미와 향후 과제 그리고 할 일’, 장채열 순천포럼 운영위원장이 ‘지역사회의 역할과 향후 과제’에 각각 발제자로 나선다.

이날 범국민연대는 도민들의 열망을 담아 성명서도 발표할 예정이다.

