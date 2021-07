외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓

[아시아경제 이민지 기자]외국인의 순매도 규모가 커지면서 오후에도 코스피가 하락세를 지속하고 있다. 코스닥지수도 차익 실현을 위한 매도 매물이 쏟아지면서 1%가 넘는 내림세를 보이고 있다.

8일 오후 12시 40분 코스피는 전 거래일 대비 0.59%(19.34포인트) 하락한 3266.00을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.07%(2.34포인트) 오른 3287.68로 장을 시작했지만 이내 하락 전환했다. 투자자 동향을 보면 외국인의 매도세가 두드러지고 있다. 외국인은 홀로 2291억원어치 주식을 내다 팔았고 개인과 기관은 각각 1299억원, 790억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목을 보면 카카오(0.93%), NAVER(2.16%), 삼성바이오로직스(2.60%), 셀트리온(0.38%)이 상승했고, 삼성전자(-0.5%), SK하이닉스(-0.81%), LG화학(-1.61%), 삼성SDI(-1.34%), 현대차(-0.86%)는 내렸다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.11%(11.61포인트) 하락한 1035.87을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.07%(0.69포인트) 오른 1047.96으로 장을 시작했지만 그간 급격하게 지수가 올랐던 만큼 차익 실현 매물이 쏟아지면서 하락세를 이어가고 있다.

투자자 동향을 보면 개인 홀로 3092억원어치 주식을 사들였고 외국인과 기관은 각각 2188억원 795억원어치 주식을 내다 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어(-0.96%), 셀트리온제약(-1.92%), 에코프로비엠(-1.97%), SK머티리얼즈(-038%), 알테오젠(-2.86%), 에이치엘비(-2.46%)는 내렸고 카카오게임즈(5.03%), 펄어비스(2.43%), 씨젠(1.67%)는 올랐다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “국내 증시는 미국 증시 상승에 힘입어 상승 출발 했지만 코로나19 확산세가 이어지며 투자심리가 위축됐다”며 “순매수하던 외국인이 순매도로 전환한 점이 부담으로 작용했다”고 설명했다.

