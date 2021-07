aT, '농어촌 맞춤형' 디지털 뉴딜 확산 앞장

최고경영자 자문위원회 개최

스마트팜·국산 농산물 홍보 등

미래사업 뉴딜 최고경영자(CEO) 자문위원회 위촉식. 왼쪽부터 주호종 전북대 교수, 강현직 아시아타임즈 주필, 최수명 전남대 명예교수, 김춘진 한국농수산식품유통공사(aT) 사장, 정경숙 농업기술실용화재단 팀장, 김연중 한국농촌경제연구원 선임연구위원, 박형희 한국외식정보 대표, 김형목 aT 기획실장.(사진제공=aT)

[세종=아시아경제 문채석 기자] 한국농수산식품유통공사(aT)는 최근 한국판 뉴딜 정책 확산을 위해 최고경영자(CEO)들로 구성된 자문위원회를 열었다고 9일 밝혔다. 자문위는 농어촌에 적용할 한국판 뉴딜 신규사업 모델을 개발하게 된다.

이날 서울 양재동 aT 센터에서 열린 미래사업 뉴딜 CEO 자문위에는 최수명 전남대 명예교수, 민승규 한경대 석좌교수, 주호종 전북대 교수, 김연중 한국농촌경제연구원 선임 연구위원, 농업기술실용화재단 정경숙 팀장 등 농어업·식품 및 홍보 분야 전문가 등이 참석했다.

이번 회의에선 디지털 뉴딜을 위한 ‘주민참여 공유경제형 스마트팜 보급’과 그린뉴딜 과제인 ‘코리아 그린푸드 데이 캠페인’ 사업이 각각 논의됐다. ‘취학 전 어린이 국산 농수산물 맛들이기’ 등 다양한 사업에 대한 의견을 교류하기도 했다.

'주민참여 공유경제형 스마트팜' 사업은 지역주민, 귀농·귀촌인, 청년농업인 등 농촌 현장의 다수가 참여할 수 있는 공유경제형 스마트팜을 조성하고 유통·소비단계까지 고려된 모델이다. 스마트 농업 보급·확산에 기여하고 중소농가의 소득 증대와 신규 일자리 창출효과를 낼 것으로 전망된다.

저탄소 농축산물을 활용한 소비 활성화 방안인 '코리아 그린푸드 데이 캠페인'과 미래세대인 영유아의 건강한 식습관 형성을 위한 '취학 전 어린이 국산 농수산물 맛들이기' 사업은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천과 지속가능한 농어업 소비 기반 확보를 위해 추진된다.

aT는 농수산식품 뉴딜 자문위를 통해 정부가 추진 중인 한국판 뉴딜에 참여할 신규사업 아이디어를 얻고 사업계획 실행방안을 마련해나갈 계획이다.

김춘진 aT 사장은 "네덜란드 못지않게 잘 사는 농어촌을 만들기 위해서는 주민참여 공유경제형 스마트팜과 같은 참신한 사업모델이 필요하다"며 "여러 의견을 수렴해 한국판 뉴딜의 성과가 농어촌에 확산될 수 있도록 사업 발굴 등에 최선을 다하겠다"고 말했다.

