[아시아경제 이민우 기자] 제이콘텐트리 제이콘텐트리 036420 | 코스피 증권정보 현재가 45,850 전일대비 300 등락률 -0.65% 거래량 27,090 전일가 46,150 2021.07.08 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 제이콘텐트리, 극장 개봉박두?[클릭 e종목]"제이콘텐트리, 하반기 흑자 전환 가능…목표가↑"[e공시 눈에 띄네]코스피-31일 close 는 자회사 제이티비씨스튜디오가 종속사인 제이티비씨스튜디오아메리카(JTBC Studios America)의 1119억원 규모의 제 3자배정증자에 참여해 지분 100%를 취득했다고 8일 공시했다. 회사 측은 "미국 현지 제작사 인수를 위한 운영자금 조달"이라고 설명했다.

