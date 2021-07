경기교육청, 9일 'AI교육 활성화 토론회' 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 인공지능(AI) 교육 활성화를 위한 토론회를 개최한다.

경기교육청은 9일 오후 7시부터 경기평생교육학습관 유튜브 채널(https://youtu.be/-eCSLbcHzV0)을 통해 '인공지능(AI) 교육 토론회'를 마련한다고 8일 밝혔다.

이번 토론회는 초ㆍ중등 인공지능 교육 방안 모색을 위한 자리로 토론회 참여 대상은 도내 인공지능 교육 선도학교와 인공지능 융합교육 중심고등학교 소속 교원ㆍ학부모 등이다.

토론회 기조강연은 최영준 아주대 교수(인공지능 왜 배워야 하는가?)와 정웅열 백신중 교사(인공지능 교육 방향)가 맡는다. 또 학교 현장 인공지능 교육 사례 발제와 토론, 실시간 질의ㆍ응답 시간을 가질 예정이다.

안준상 경기교육청 교육정보담당관은 "이번 토론회는 4차 산업혁명 시대 소프트웨어 교육을 기반으로 한 인공지능 교육 방향과 활성화 방안을 모색하는 자리"라며 "우수 사례와 현장 의견을 바탕으로 학교 현장에서 인공지능 교육을 활성화할 수 있도록 지원하겠다"고 약속했다.

경기교육청은 2021년 인공지능 교육 선도학교 90곳, 인공지능 융합교육 중심고등학교 7곳을 지정해 운영하고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr