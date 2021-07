"가상공간서 배운다" LG디스플레이, 신입사원 교육에 메타버스 플랫폼 도입

[아시아경제 정현진 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 23,700 전일대비 100 등락률 -0.42% 거래량 861,966 전일가 23,800 2021.07.08 10:19 장중(20분지연) 관련기사 'LGD 독점' 올레드 TV 패널 "올해 830만장 출하…전년比 86%↑""대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다더 과감해지고 젊어진 LG, 구광모 체제 3년 혁신성과 close 가 신입사원 교육방식에 '메타버스 플랫폼'을 도입한다고 8일 밝혔다.

LG디스플레이는 이번에 메타버스 교육장을 국내 4개(파주·구미·트윈·마곡) 사업장에 만들었다. 이 교육장은 1개의 메인 홀과 중간레벨인 5개의 그룹 홀, 8명으로 구성된 25개의 팀 홀로 이어지는 3단계 네트워킹 공간으로 구성됐다.

현재까지 약 200명의 LG디스플레이 신입사원들이 RPG게임 형태의 온라인 가상공간으로 구성된 메타버스 교육장에서 본인의 아바타로 LG디스플레이 주요 사업장을 돌아다니며 동기들과 화상소통을 하고 릴레이 미션, 미니게임 등 교육 프로그램에 참여했다.

LG디스플레이는 올해 채용하는 약 900여명의 신입사원들을 대상으로 총 8차수에 걸쳐 메타버스를 활용한 교육을 실시할 예정이다. LG디스플레이는 신입사원 교육에서 메타버스 플랫폼이 매우 효과적이었다는 반응에 따라 향후 다양한 사내 임직원 교육과 채용 프로그램으로 확대 적용할 방침이다.

또 하반기 신입사원 교육에서는 제품 전시관, 직무 정보, 회사생활 팁, 경영진 소개, 축사 메시지 전달 등 여러 컨텐츠를 추가해 교육과정을 업그레이드 할 예정이다.

LG디스플레이 장우진 HRD 담당은 "메타버스는 경험을 중시하는 MZ세대 신입사원들이 교육에 집중하고 회사에 대한 이해와 소속감을 높이는 한편 동기들과 유대감을 형성하는 데 도움을 줄 수 있다"면서 "교육 효과를 높일 수 있는 다양한 메타버스 프로그램을 도입하겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr