[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 형사사법정보시스템(KICS) 사업자 선정을 완료했다.

6일 조달청 나라장터에 따르면 공수처는 'KICS 구축 사업'에서 단독 참여한 LG CNS를 사업자로 선정했다. 사업 금액은 85억8900만원이다.

이에 따라 공수처는 검찰과 경찰 등 수사기관과의 사건 이첩·인지 통보 전자시스템, 수사·공판 지원 시스템, 문서관리·전자결재 시스템 등 KICS 구축 작업에 돌입하게 된다.

앞서 공수처는 지난 5월 KICS 사업 입찰 공고를 냈지만 참여자가 없어 2차례 유찰됐다.

한편 공수처는 지난달 지문검출기를 새로 도입했다. 통상 지문검출기는 피의자의 신원을 확인하기 위한 목적으로 사용된다.

