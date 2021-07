마카롱택시도 카카오T 콜 받는다…MOU 체결

카카오모빌리티, KST모빌리티·코나투스·코액터스와 업무협약

[아시아경제 부애리 기자] 앞으로는 마카롱택시·반반택시·고요한택시 기사들도 카카오T 택시 호출(콜)을 받는다.

카카오모빌리티는 마카롱택시 운영사인 KST모빌리티와, '반반택시' 코나투스, '고요한택시' 코액터스와 택시 플랫폼 상호 협력을 위한 업무 협약(MOU)를 체결했다고 6일 밝혔다.

카카오모빌리티는 KST모빌리티, 코나투스와 가맹형 택시 종사자들을 위한 플랫폼 제휴, 시장 확대를 위한 장기적인 비즈니스 모델 구축에 나선다. 여객자동차 운수사업법이 개정된 이후 가맹형 택시를 운영중인 플랫폼 기업 간 최초의 협약 사례다.

협약을 기점으로 카카오모빌리티는 KST모빌리티가 운영하는 ‘마카롱 택시’와 코나투스의 ‘반반 택시’에 소속된 가맹형 택시 기사들이 ‘카카오 T 택시’ 플랫폼을 이용할 수 있도록 제휴한다. 다만 카카오모빌리티 측은 이들 기업과 수수료 등 계약관계 형태에 대해서는 비공개라고 전했다.

원칙적으로 가맹형 택시 기사들은 소속된 가맹운수사업자가 운영하는 플랫폼에서만 가맹형 택시 호출을 수행할 수 있었으나, 이번 플랫폼 제휴를 통해 카카오 T 택시 플랫폼 호출도 함께 수행할 수 있게 된다.

이용자 편의성도 증대된다. 플랫폼 미제휴 상태에서 타 가맹형 택시 기사가 카카오 T 택시 플랫폼을 병행 사용하면서 동시 호출을 받거나, 소속된 가맹택시의 호출을 우선 수행하고자 이미 배차 완료된 카카오 T 택시 호출을 취소하는 사례가 발생해 이용자들이 불편을 겪었다.

카카오모빌리티는 이번 플랫폼 제휴로 각 업체 플랫폼 간 호출 병행 수행에 필요한 시스템과 서비스 품질 기준 등을 구축해 이용자 서비스 경험도 개선해 나간다는 계획이다.

코액터스와는 청각 장애인 등 사회적 약자의 택시 운수 업종 취업 환경 개선과 해당 기사들의 호출 수행 기회 확대에 나선다. 카카오 T 기사용 앱 내 청각장애인 기사용 옵션을 강화해 청각 장애인 기사들이 카카오 T 택시 플랫폼에서 쉽게 호출을 수행할 수 있도록 돕는다. 옵션을 위한 솔루션 개발은 카카오모빌리티가 맡는다. 카카오 T 일반택시 호출 시스템을 연계해 코액터스의 택시 플랫폼인 ‘고요한M’ 기사들의 호출 수행 기회를 높일 수 있는 수익 창출 확대 방안도 공동 추진한다.

안규진 카카오모빌리티 사업부문총괄(CBO) 부사장은 "이번 협약을 통해 업계의 협력을 도모해 기업 동반 성장은 물론 택시 산업 전체의 발전에도 기여할 수 있을 것" 이라며 "플랫폼 기업으로서 택시 업계에 기여할 수 있는 사회적 책임을 다하기 위한 방안도 꾸준히 모색하겠다"고 말했다.

