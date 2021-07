CJ푸드빌 “뚜레쥬르와 함께 맛있고 시원한 여름빵학”

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌이 운영하는 베이커리 뚜레쥬르가 복숭아, 샤인 머스캣, 옥수수 등 과채를 듬뿍 담은 신제품으로 여름 입맛을 돋운다고 6일 밝혔다.

싱그러운 여름에 어울리는 루비 복숭아와 샤인 머스캣을 담은 케이크는 화려한 색감의 비주얼과 상큼한 맛이 매력적이다. ‘루비 복숭아 케이크’는 새콤달콤한 프랑스산 루비 복숭아 *퓌레와 복숭아 과육이 부드러운 마스카포네 무스와 잘 어우러진다. ‘썬샤인 머스캣 케이크’는 상큼한 라임을 넣은 샤인머스캣 무스와 톡톡 씹히는 나타드 코코를 넣은 청포도 쥬레로 청량함을 더했다.

‘겉바속촉’ 바게트 속에 풍미 가득한 재료를 조합한 바게트 신제품도 눈길을 끈다. ‘치즈 듬뿍 대파 불고기’는 바게트 속에 은은한 대파향을 느낄 수 있는 대파 불고기를 듬뿍 넣고 치즈를 토핑해 든든하게 즐길 수 있다. ‘갈릭 치즈 바게트’는 기존 제품 대비 마늘 함유량을 5배 늘린 진한 마늘 크림과 97% 함량의 고소한 파마산 치즈를 올려 한층 업그레이드된 맛이다. ‘고르곤졸라 허니 볼’은 바게트 속에 고르곤졸라 크림치즈를 넣고 찰떡궁합 꿀 토핑을 더해 달콤하면서 짭조름한 ‘단짠’ 조화를 이룬다.

이 외에도 부드러운 치즈에 톡톡 씹히는 옥수수를 더한 간식형 토스트 ‘옥수수 치즈 토스트’도 선보인다.

