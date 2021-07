기재부 찾은 주낙영 경주시장 … 국비 5474억 확보에 '사활'

기재부 2차관 만나 "침체된 지역경기 활성화 위해 반드시 필요"

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 주낙영 경주시장은 5일 오후 기획재정부를 방문해 안도걸 제2차관, 최상대 예산실장, 김완섭 예산총괄심의관, 임기근 경제예산심의관 등을 차례로 만나 주요 현안 사업의 국비 반영을 적극 요청했다.

이날 주 시장의 방문은 이번달부터 시작된 기재부의 예산심사에 맞춰 기재부 제2차관을 비롯한 핵심 간부들을 상대로 전방위적 '발품행정'을 펼치겠다는 의지의 표현이라고 경주시는 설명했다.

경주시는 지역전략사업과 지역균형발전사업에 행정력을 집중하고 있다. 구체적으로 △경주 문무대왕릉 정비(21억원) △혁신원자력연구개발기반 조성사업(1040억원) △양성자 가속기 확장사업(513억원) 등이 최우선 핵심 사업이다.

또 △농소~외동간 국도 4차로 건설(200억원) △양남~감포2 국도4차로 확장(30억원) △울주 범서~경주간 국도 4차로 확장(20억원) △외동~양남간 국도 2차로 개량(20억원) 등도 지역 균형발전 실현을 위해 반드시 필요한 예산으로 꼽힌다.

주 시장은 이 밖에 △취락지구 생활환경개선인 현곡 소현처리분구 하수관로 정비사업 △관광환경개선을 위한 경주하수처리구역(천북, 서남산분구) 하수관거 정비 사업 지원을 건의했다.

경주시의 신규사업과 계속사업에 필요한 내년도 국비는 95건에 국비 5474억원에 달한다.

주낙영 시장은 "미온적이거나 부정적인 쟁점사업에 대해서는 예산방안 논리를 보강하고, 예산이 적게 반영되거나 반영되지 못한 사업에 대해서는 대응방안을 적극 마련하겠다"며 "예산안이 최종 확정되기 전까지 지속적으로 기재부와 국회를 수시로 방문, 국비가 반영될 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 강조했다.

한편 정부 예산안은 기획재정부의 각 분야별 심의와 국무회의를 거쳐 오는 9월 3일 국회에 제출된다. 국회 상임위와 예결특위, 본회의 의결 등을 거쳐 12월 초 최종 확정된다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr