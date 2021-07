반도건설, 안전보건경영시스템 인증 취득

반도건설은 안전보건공단으로부터 안전보건경영시스템(KOSHA 18001) 인증을 취득했다고 5일 밝혔다.

안전보건경영시스템은 한국산업안전공단에서 자체적으로 수립한 국내 안전보건 시스템이다.

반도건설은 건설현장의 안전관리, 공사절차준수, 근로자의 권익보장을 통한 사고 위험을 줄이고 중대재해 발생을 막고자 지난해부터 안전보건경영시스템 인증을 추진했으며 지난 3월 실태심사와 인증심사를 거쳐 안전보건경영시스템 인증을 취득하게 됐다.

반도건설은 인증 취득을 위해 ▲전사 임직원 대상 안전시스템 교육 ▲본사·현장 안전운영 프로세스 구축 ▲대표이사 주관 안전관리 실태점검 및 교육강화 ▲협력사와 상생을 통한 사전 안전관리 시스템 공유 ▲회사 자체 안전보건활동 우수사례 발표회 개최 등을 지속해 왔다.

안전보건경영시스템 인증서 수여식은 지난 2일 서울 강남구 반도건설 본사에서 열렸다.

박현일 반도건설 대표는 "안전은 건설사에 있어 최우선 가치"라면서 "체계적인 안전보건 경영시스템을 구축해 재해율 감소, 근로환경 개선 등 기업의 사회적 책임을 다할 것"이라고 말했다.

