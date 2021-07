안동시, 도로 살수장치·쿨링포그 본격 가동

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 안동시는 폭염 등 기후변화와 고농도 미세먼지에 대응하기 위해 시내 일원에 설치된 도로 살수장치 시스템(쿨링&클린로드)과 물안개 분사장치 시스템(쿨링포그)을 오는 8일부터 본격 가동한다고 5일 밝혔다.

쿨링&클린로드는 지하수를 도로 중앙분리대에 설치된 살수 노즐을 통해 도로 노면으로 분사해 높아진 노면 온도를 낮추고 도로 재비산 먼지를 제거하는 시스템이다.

이 장치는 제비원로(영호북단사거리~농협파머스마켓) 680m 구간, 경동로(중앙사거리~안동초등학교) 530m 구간에 조성돼 있다. 노면 온도가 40도 이상이거나 미세먼지 농도가 나쁨 이상일 경우 1일 4회 가동된다.

쿨링포그는 복주초등학교 앞, 옥동3공원 및 옥동4공원에 설치돼 복주초등학교 학생들의 하교시간에 맞춰 낮 12시30분부터 2시간 동안 10분 간격으로 10분씩, 옥동3공원 및 옥동4공원은 매일 오전 11시부터 오후 5시까지 20분 간격으로 10분씩 가동된다.

쿨링&클린로드 및 쿨링포그 시스템은 자동제어 및 원격으로 운영할 수 있어 폭염 시 초기대응에 효과가 매우 클 뿐만 아니라, 온도, 습도, 미세먼지 농도 등 기상정보를 측정할 수 있는 모니터링 시스템도 함께 설치돼 기후변화에 즉각적으로 대처할 수 있다.

안동시 관계자는 "쿨링&클린로드 및 쿨링포그 가동으로 도심 열섬현상을 완화하고, 대기질을 개선함으로써 시민들에게 쾌적한 도심 환경을 제공할 것으로 기대한다"며 "클린로드 가동 시 도로노면이 젖어있기 때문에 감속 운전해야 한다"고 당부했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr