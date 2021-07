“초복이 온다”…CJ온스타일, 보양 간편식 상품 확대

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 다가오는 초복을 앞두고 TV라이브·T커머스·모바일 전 채널에서 보양 간편식 상품을 확대한다고 5일 밝혔다.

TV라이브에서는 이열치열 깊고 진한 국물로 기력을 충전할 수 있는 보양식을 준비했다. 5일 오후 방송하는 ‘사대부집 곳간 녹두 삼계탕’은 국내산 닭에 금산 수삼 한 뿌리와 녹두까지 넣은 프리미엄 제품으로 6팩 구성에 4만6900원이다. 전자레인지나 뚝배기에 15분만 데우면 돼 조리가 간편하다. 오는 9일에는 93년 전통의 노포 ‘역전회관 명가 갈비탕’을 방송한다. 국내산 파뿌리, 생강을 넣은 깔끔하고 담백한 육수에 100% 소 갈빗살만 사용했다.

T커머스 채널 CJ온스타일 플러스에서는 보양 수산물 ‘완도 활전복’을 만나볼 수 있다. 완도에서 신선하고 질 좋은 미역과 다시마를 먹고 자란 이 상품은 오는 8일 오후 방송한다. 활어 상태로 배송되며 가장 큰 사이즈 전복 20미 구성을 6만900원에 판매한다.

CJ온스타일 모바일 식품관 ‘맛있는가(家)’는 유명 맛집 음식을 선보이는 고메 프리미엄 보양식을 준비했다. 대표적으로 고품질 갈비를 선별해 우려낸 육수가 일품인 ‘워커힐 명월관 갈비탕’과 최고급 한우 사골을 고아내 깊고 진한 맛을 자랑하는 ‘워커힐 곰탕’이 있다.

적립금 1000만원을 지급하는 ‘보양천왕’ 프로모션도 진행한다. 오는 11일까지 CJ온스타일 TV라이브 채널과 T커머스 CJ온스타일 플러스에서 보양 식품 구매 고객 10명을 추첨해 인당 100만원의 적립금을 증정할 예정이다.

CJ온스타일 관계자는 “코로나19로 인한 소비심리 위축에 무더위까지 기승을 부리며 가정에서 합리적으로 즐길 수 있는 보양 간편식에 대한 선호도가 높아지고 있다”며 “초복을 앞두고 준비한 보양식을 통해 건강한 여름 나시기를 바란다”고 말했다.

