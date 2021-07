"10~20대 당류 섭취 고위험군"…서울시, '#식사는 물과 함께' 인스타그램 챌린지

탄산·가당음료 대신 ‘물과 함께’ 식사, 일상 속 작은 실천으로 당류섭취 저감 확산

[아시아경제 임철영 기자] 서울시는 건강을 위해 탄산·가당음료 대신 ‘물과 함께’하는 식사로 당류저감을 쉽게 실천할 수 있도록 ‘#식사는_물과_함께’ 인스타그램 챌린지를 진행한다고 5일 밝혔다.

서울시 ‘#식사는_물과_함께’ 챌린지는 7월 5일~23일 진행되며, 관심있는 시민 누구나 참여할 수 있다. 참여 방법은 인스타그램에 탄산·가당 음료가 아닌 ‘물과 함께’ 식사하는 모습을 담은 사진 또는 영상을 업로드하고 ‘#식사는_물과_함께 #서울특별시 #감당프로젝트_동참’과 같이 해시태그를 삽입하면 된다.

챌린지 참여자 중 선착순으로 1000명에게 문화상품권(5000원권)도 경품으로 제공한다. 이번 챌린지는 생활 속 당류 저감 실천을 통해 건강한 식습관 정착에 기여하고자 기획한 ‘서울시민 감당(당류 줄이기) 프로젝트’ 일환으로 진행된다.

지난해 ‘서울시민 당류 섭취 저감화 정책개발’ 연구에 따르면 서울시민 중 청소년·청년(10~20대)이 당류 섭취 고위험군으로 확인됐다. 세계보건기구(WHO)는 가공식품을 통한 당류 섭취량(첨가당)이 1일 섭취 열량의 10%(2000kcal 기준 50g)이내가 되도록 권고하고 있다. 서울시민 첨가당 기준 초과 섭취 인구비율은 22.8%이며, 청소년·청년(10~20대)이 30~40%로 높게 나타났다.

특히 청소년·청년(10~20대)은 가공식품 중 탄산음료를 통한 당류 섭취 비율이 높았다. 이 중 탄산음료를 1일 1회 이상 섭취하는 비율도 30%에 달한다. ‘음료를 마시는 이유’는 주로 식사와 관련되어 있는 것으로 나타났다. 최근 빠른 속도로 증가하는 식사유형인 패스트푸드, 배달음식, 간편식, 편의점 식사 등이 그 이유로 분석된다.

설탕이 들어간 음료는 첨가당 섭취의 주요 공급원이며 당 이외에 다른 영양소가 거의 함유돼 있지 않아 영양밀도가 낮고 에너지 밀도만 높은 식품으로 비만, 당뇨병을 포함한 대사질환의 위험도를 높이는 것으로 알려져 있다.

박유미 시민건강국장은 “식사할 때마다 습관적으로 설탕이 들어간 음료를 선택했다면, 이제는 당류의 과잉섭취에 따른 위험성을 줄일 수 있는 ‘식사는 물과 함께’하는 생활 속 작은 실천을 해 보시기 바란다”면서 “누구나 가능한 생활 속 당류 저감 실천을 통해 건강한 식생활 개선을 기대한다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr