관악사랑상품권(10%할인) 140억 원 발행

2021년 2차 관악사랑상품권 140억 원 대규모 발행, 제로페이 가맹점 1만 2074개소로 확대... 10% 특별할인 위축된 소비 진작 통해 코로나19로 침체된 지역 상권 활성화 기여

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 12일 낮 12시부터 관악사랑상품권 140억 원을 추가 발행한다.

구는 코로나19 장기화로 침체된 지역상권 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 지난해 총 230억 원, 올해 상반기 180억 원, 총 410억 원을 발행한 데 이어 추가로 140억 원을 발행하기로 결정했다.

이는 올 7월 발행하는 서울시 19개 자치구 평균 발행금액인 95억 원을 훨씬 웃도는 금액으로 전체에서 두 번째로 큰 규모다. 하반기 발행 예정인 70억 원까지 포함하면 올해 총 발행규모는 390억 원으로 지난해 총 발행규모인 230억 원보다 160억 원 많은 금액이다.

소비자를 위한 혜택도 준비했다. 상품권 상시할인은 7%이지만 위축된 소비 진작을 통한 침체된 지역상권 활성화를 위해 이번 대규모 추가 발행에도 특별할인율 10%를 제공, 소비자와 지역 소상공인에게 통 큰 혜택을 준비했다.

관악사랑상품권은 각종 이벤트와 할인, 결제수수료 0%, 소득공제 30% 등 다양한 혜택으로 구민들의 큰 호응 속에 발행 때마다 전액 완판, 판매된 관악상품권의 88%가 사용되는 등 결제율 또한 높아 코로나19 장기화로 피해 입은 소상공인의 매출증대에 크게 기여하고 있다.

상품권은 1만, 5만, 10만 원 권 총 3종 모바일 형태로 발행되며, 할인구매한도는 월 70만 원, 보유한도는 200만 원이다.

환불 기준은 전액 환불일 경우 7일 이내 구매취소 시 가능, 잔액환불일 경우 액면가 60% 이상 사용 시 할인지원금 10%를 제외한 잔액이 환불된다.

지역 내 제로페이 가맹점 1만2074개소(2021년5월말 기준)에서 사용할 수 있으며, 사행성 점포나 대형 입시학원, 대기업 계열 영화관 등 중견기업 이상 직영점에서는 사용이 제한된다.

제한업체는 서울시 홈페이지(경제→제로페이→지역사랑상품권 자료실)에서 확인할 수 있다.

관악사랑상품권 결재앱도 늘어난다. 우리WON뱅킹, 신한SOL등이 추가돼 총 19개로 선택의 폭이 넓어졌다. 결제앱과 관련된 더 자세한 사항은 제로페이 모바일상품권 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박준희 관악구청장은 “소비자와 소상공인 모두의 큰 관심과 호응으로 관악사랑상품권의 구매와 결제가 활발히 이뤄지며 지역경제 활성화에 큰 보탬이 되고 있다”며 “원활한 백신 접종과 함께 내수 경제가 서서히 회복되는 것에 발맞춰 이번 관악사랑상품권 발행이 지역 상권에 더욱 활력을 불어넣는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr