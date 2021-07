SSG닷컴, ‘샤넬 넘버5’ 100주년 기념 컬렉션 판매

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 샤넬의 시그니처 향수인 ‘샤넬 넘버5’ 출시 100주년을 기념해 공개한 리미티드 컬렉션 ‘샤넬 팩토리5’ 14종을 선착순 한정 판매한다고 5일 밝혔다.

이번 리미티드 컬렉션은 부엌, 정비소, 화실 등 생활 속에서 접할 수 있는 산업용품이나 일상용품에 넘버5 고유의 아이덴티티를 부여한 점이 특징이다. 전 상품 모두 기간 한정 판매 상품으로 오는 8월 15일까지만 구매할 수 있다.

대표 상품으로는 팩토리5의 배쓰밤, 바디로션, 샤워젤 등이 있다. 입욕제 상품인 배스밤은 틴 케이스 모양의 패키지에 캡슐 모양으로 들어있다. 바디로션 상품은 세제 리필 용기에 담겨있고, 샤워젤은 페인트 통에 6ml 단위 캡슐 20개입으로 구성돼 있다.

판매 기간 동안 SSG닷컴은 특정 상품 또는 일정 금액 이상 구매 시 넘버5 굿즈, 샘플 등을 제공한다. 팩토리5 콜렉션 전 상품 구매 시 페이퍼 백을 제공하며, 향수 상품을 구매할 경우 캔들과 넘버5 미니어쳐 향수를 증정한다. 또한 팩토리5 상품을 1개 이상 포함한 샤넬 상품을 30만원 이상 구매할 경우 샤넬 프리스티지 샘플 4종과 샤넬 로고가 새겨져 있는 샤넬 네트백을 사은품으로 준다.

SSG닷컴 관계자는 “넘버5 출시 100주년을 기념해 야심차게 준비한 컬렉션인 만큼 쓱닷컴에서만 만날 수 있는 단독 이벤트도 준비했다”며 “앞으로도 글로벌 최고 수준의 명품 뷰티 브랜드와의 협업을 통해 고객에게 쇼핑하는 즐거움을 선사할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr