기대씨앤씨, 경기도어린이박물관에 공기살균기 기부

닥터레인, 코로나 비롯 각종 유해균 99.9% 제거 효과

[아시아경제 김희윤 기자] 기대씨앤씨는 코로나19 확산방지를 위한 공기살균기기 ‘닥터레인’을 경기도어린이박물관에 기부했다고 4일 밝혔다.

경기도어린이박물관은 2011년 건립된 국내 최초·최대 규모 어린이 전용 체험식 학습 박물관이다. 한 해 60만명의 관람객이 찾는 명소로 알려져있다.

이번 기부 행사는 정부 방역지침 변경에 따라 하반기, 좀 더 자유로운 활동이 예상됨에 따라 아이들이 마음 놓고 전시를 관람하고 활동할 수 있도록 기존 방역시스템에 공간방역을 보완하는 차원에서 마련됐다.

‘닥터레인’은 코로나를 비롯한 각종 호흡기 바이러스, 수족구·대장균·살모넬라균 등 각종 유해균의 99.9% 제거 효과를 입증했다. 앞서 미국 FDA에 살균제로 등록돼 성능을 인정 받았다.

또한 흡입독성, 경구독성, 안구자극, 피부자극 안전시험을 통과했다. 아울러 발암물질 및 가습기 살균제 성분 불검출도 인증받았다고 기대씨앤씨 측은 설명했다.

특히 박테리아균 및 바이러스에 대한 멸균활성방법으로 한국과 미국에 각각 특허를 출원했다. 환경부 초록누리에도 공기소독용, 실내공간용 상품으로 기재돼 안전성과 살균력을 입증했다.

새집증후군의 원인으로 지목되는 포름알데히드의 경우 93.8%, 암모니아는 99.8% 탈취하는 효과도 입증해 현재 난지도, 김포매립지 현장에서 사용되고 있다.

기대씨앤씨는 국내에서 효능과 안정성 관련 시험성적서를 가장 많이 보유한 ‘닥터레인’이 포스트 코로나 시대에 꼭 필요한 무인자동공간방역시스템으로 지자체 관공서와 병원, 초, 중, 고등학교, 유치원, 호텔 등에서 주로 설치되고 있다고 밝혔다.

김진 기대씨앤씨 대표이사는 "많은 사람이 풍토화되는 바이러스의 습격에 있어 건강뿐 아니라 심리적으로도 많이 위축되고 있다"며 "하지만 ‘닥터레인’은 간편한 설치를 통해 무인으로 자동공간방역이 가능해 건강 뿐 아니라 심리적으로도 안정된 일상생활을 영위할 수 있게 돕는 제품이다"라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr