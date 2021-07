광주지하철, 360° 파노라마 뷰로 구현된다

광주도시철도공사 ‘지하철역 설계도면 DB공개’ 사업 착수

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지하철이 360°파노라마 뷰로 구현된다.

광주도시철도공사(사장 윤진보)는 행정안전부 주관 디지털 뉴딜사업 ‘공공데이터 기업매칭 지원사업’에 선정돼 국비 2억원을 확보, ‘지하철역 설계도면 DB공개’ 사업에 착수한다고 4일 밝혔다.

청년 인턴 15명을 투입, 민간 기업 2개사와 함께 도시철도 1호선의 전 역사 안팎의 시설물을 360°VR 장비와 드론으로 촬영하고 이를 역사도면과 연계한 3차원 공간 정보로 구축할 계획이다.

이번 사업을 통해 광주도시철도 시설물에 대해 3000건 이상의 촬영영상 자료가 DB로 구축된다. 특히 역사 시설 내부 주요지점에 대해 수평 360°, 수직 180°의 전방위 공간 영상을 둘러볼 수 있는 ‘360° 파노라마 뷰 서비스’도 제공한다.

360°파노라마 뷰 서비스는 도시철도 역사 내부의 실제 모습을 생생하게 옮긴 가상공간 시스템으로서 마치 포털 지도 사이트가 제공하는 거리뷰처럼 화살표를 이용해 이동방향을 미리 확인할 수 있다.

이 서비스를 활용하면, 교통약자 이동 및 환승경로, 각종 안전·편의시설, 역 주변 주요 시설물 위치 확인은 물론, 복잡한 지하구조에서도 쉽게 현재 위치를 찾을 수 있다.

또 역사 공간의 입체적 인식이 가능해져 재난 상황시 실내공간 시뮬레이션을 통한 재난대응 활동에도 활용될 것으로 기대된다.

공사는 올 연말까지 데이터를 구축하고 이를 공공데이터포털과 광주도시철도공사 홈페이지에 개방할 계획이다.

윤진보 사장은 “이번 데이터 공개를 통해 시민들의 도시철도 이용 편익이 크게 향상될 뿐만 아니라, 건축설계 및 도시계획 등 각 분야에서의 높은 활용이 기대된다”면서 “앞으로도 시민이 필요로 하는 다양한 데이터를 제공할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

