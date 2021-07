"사람을 이해·배려하는 로봇청소기"…삼성 디자이너들이 말하는 '제트봇 AI'

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 8,753,097 전일가 80,100 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고"프리미엄이 대세"…올해 QLED·OLED 출하량 신기록 경신한다美 월가가 장담하는 ‘코스피’ 황금 테마! close 는 올해 초 인공지능(AI) 기반의 로봇청소기 '비스포크 제트 봇 AI'를 국내에 선보였다. 최근에는 미국과 유럽에서 '제트 봇 AI+'를 출시하며 해외시장 공략에도 나섰다.

4일 업계에 따르면 삼성전자의 디자이너들은 AI솔루션을 탑재한 로봇청소기가 이질감을 주지 않고 소비자의 일상과 공간, 삶에 더 깊게 스며들도록 디자인을 비롯한 세부기능에 사람에 대한 이해와 배려를 담는데 초점을 맞췄다.

"처음부터 마무리까지, 사람처럼 혼자 힘으로"

삼성전자에 따르면 비스포크 제트 봇 AI는 100만장 이상의 이미지를 사전 학습해 국내에 출시된 로봇청소기 가운데 가장 많은 수준의 사물을 인식할 수 있다. 자율주행 자동차에 탑재하는 '라이다' 센서를 장착해 침실이나 거실, 세탁공간 등 집안 곳곳을 이미지 지도로 생성하고 스스로 이동하면서 청소를 해낸다.

업계 최초로 '액티브 스테레오 카메라' 방식의 3D 센서도 탑재해 1㎤ 이상의 모든 장애물을 감지할 수 있다. 이를 통해 도자기나 꽃병, 유리컵, 전기선 등 주의해서 다뤄야 할 물건이 있는 주변을 안전하게 청소할 수 있다고 삼성전자는 설명했다. 가구 밑이나 불이 꺼진 공간처럼 어두운 곳에서도 작동한다.

나누리 디자이너는 "사용자에게 의존하지 않는 로봇청소기를 만들기 위해 청소의 전후 과정을 꼼꼼히 살폈다"고 전했다. 로봇청소기를 쓰는 사용자가 가장 많이 겪는 상황 중 하나는 에러가 나거나 작동을 멈추는 일이다. 단조로운 동선이 아닌 공간과 장애물을 제대로 인식하고 움직이기 위해서는 사람처럼 생각하는 능력이 필요하다고 디자이너들은 판단했다.

소통은 직관적이고 섬세하게

형상은 사용자와 친근하게

비스포크 제트 봇 AI는 곡면을 따라 은은하게 빛나는 라이팅으로 기능과 상황을 표현한다. 섬세하게 설계된 22가지 라이팅 애니메이션은 직관적이고 은유적인 표현으로 사용자에게 현재 상태를 전달한다.

이 제품에는 다양한 국가에서 진행한 연구를 바탕으로 누구에게나 듣기 좋은 목소리로 구현된 '빅스비'도 적용했다. 청소와 관련된 정보와 기능은 진지하고 명확하게 전달하고, 그 외 순간에는 친근한 톤으로 사용자에게 말을 건넨다. 김연수 디자이너는 "빈틈 없는 AI 기능에서 기계의 딱딱함이 아닌 친근함과 배려심이 느껴지도록 노력했다"고 설명했다.

외부서도 반려동물 상태 확인 '펫 케어' 기능

비스포크 제트 봇 AI 사용자들은 삼성 스마트싱스 애플리케이션에서 제공하는 '펫 케어' 서비스를 사용하면 로봇청소기에 부착된 카메라를 통해 반려동물의 상태를 바깥에서도 실시간 확인할 수 있다. 또 스마트싱스 앱에 연결된 다른 기기들로 집 안의 온도나 조명을 조절해 반려동물의 안정을 도울 수 있다.

이 제품은 반려동물이 이상 행동을 보이면 즉각 사용자에게 알리고 도움이 될 정보도 제공한다. 사용자의 명령에 따라 안정적인 노래나 영상을 틀어주기도 한다. 또 사용자가 밖에서는 볼 수 없었던 반려동물의 일상을 대신 녹화해 특별한 순간들을 간직하게 해준다.

이동민 디자이너는 "반려동물을 홀로 둬야 하는 사용자와 혼자 남을 반려동물의 입장을 헤아리고 살피기 위해 이와 같은 기능을 탑재했다"고 소개했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr