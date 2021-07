[아시아경제 유병돈 기자] 말다툼을 하다 여동생 머리를 휴대전화로 수십차례 폭행한 50대가 경찰에 붙잡혔다.

서울 관악경찰서는 살인미수 혐의로 50대 남성 A씨를 체포해 조사 중이라고 4일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 전날 오후 5시께 관악구 집에서 여동생과 말다툼을 하던 중 휴대전화 등으로 여동생의 머리를 여러 차례 때린 혐의를 받고 있다.

경찰 조사결과 두 사람은 금전 문제로 다퉜던 것으로 알려졌다.

피해자는 머리에 피를 많이 흘려 병원으로 옮겨졌으나 다행히 생명이 위험한 상황은 아닌 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하는 한편 A씨의 구속영장 신청을 검토할 방침이다.

