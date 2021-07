서해 연안에 ‘어린 대하 2000만마리’ 방류

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도 수산자원연구소는 서해 연안에 어린 대하 2000만마리를 방류한다고 4일 밝혔다.

방류는 서해 특산어종 대하의 수산자원 증강을 목적으로 추진된다. 도 수산자원연구소는 지난 2일 보령, 서천, 태안 연안에 어린대하 1000만마리, 5일 서산, 당진, 홍성 연안에 1000만마리를 각각 방류한다.

방류될 어린 대하는 지난 4월부터 인공 부화·관리돼 온 자원이다. 도 수산자원연구소는 방류한 어린 대하가 계속해서 연안에 서식하며 올 가을 상품성을 가진 크기로 성장해 어업인 소득증대에 기여할 것으로 기대한다.

도 수산자원연구소 관계자는 “도 수산자원연구소는 어린 대하 뿐 아니라 꽃게, 주꾸미 등 서해안 유용수산자원이 다양하게 조성될 수 있도록 노력하겠다”며 “또 수산자원 회복과 어업인 소득증대를 위해 지속적으로 방류를 추진할 방침”이라고 말했다.

