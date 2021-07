LH, 5일부터 행복주택 8667가구 청약 접수

계약금, 보증금 5% 수준으로 인하…청년계층 초기 자금 부담 완화

서울 잠실 등 수도권 4297가구, 대구 도남 등 지방권 4370가구 공급

5?14일 LH 청약센터에서 청약접수, 10~11월 당첨자 발표 예정

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 5일부터 2021년도 2분기 행복주택 통합모집에 따른 청약 접수를 시작한다고 4일 밝혔다.

‘행복주택’은 사회적 도약을 위한 주거사다리로 활용될 수 있도록 대학생·청년·신혼부부 등 젊은 층에 공급되는 임대주택으로, 각 유형별 입주자격, 소득 및 자산기준을 충족할 경우 입주 가능하다.

특히 이번 모집에서는 신혼부부를 위한 신혼희망타운 행복주택이 8개 지구에서 공급된다.

하남감일A-7(170가구)은 수서역(SRT), 수도권 제1순환고속도와 인접하고, 3호선 감일역이 신설될 예정으로 교통 여건이 우수하고, 단지 내 초·중·고 등 교육시설과 금암산, 천마산 등 녹지 환경이 어우러져 신혼부부들의 인기가 높을 것으로 기대된다.

세종행복42M3(199가구)은 외부순환도로·BRT 등 탁월한 광역교통망으로 인근 도시로의 접근이 용이하고, 공공청사와 풍부한 근린생활시설 등을 갖추고 있는 등 정주여건이 우수하다. 또 단지 내 주민카페·어린이집·작은도서관 등 신혼부부의 선호도를 반영한 육아·보육 시설도 조성될 예정이다.

산업단지 근로자 및 중소기업 근로자 등을 위한 일자리연계형 행복주택도 전국 6개 지구에서 공급된다.

평택고덕A-6(1600가구), 부천상동(630가구), 아산탕정2-A14(1139가구) 행복주택은 청년·신혼부부 공급물량의 50%를 중소기업근로자에게 우선공급한다. 중소기업 근무 기간에 따라 가점을 부여하므로 중소기업 근로자들의 입주기회가 확대될 전망이다.

LH는 이번 입주자 모집부터 종전 임대보증금의 10% 수준의 계약금을 5%로 일괄 축소해 초기 계약금 마련이 어려운 청년 등을 위한 주거지원을 강화한다.

수도권의 경우 이번 공급 대상인 서울잠실, 금천지구의 계약금은 약 300만~500만원 수준으로 청년층의 초기 자금 부담이 대폭 줄었다.

청약 신청은 오는 5일부터 14일까지 LH청약센터(https://apply.lh.or.kr)와 모바일 앱 ‘LH청약센터’에서 가능하며, 인터넷 취약계층을 위해 현장접수를 제한적으로 운영한다. 당첨자 발표는 10~11월 예정이다.

기타 자세한 사항은 LH청약센터에 게시된 공고 또는 마이홈포털을 참고하거나 마이홈 콜센터(1600-1004)에 문의하면 된다.

LH 관계자는 “신혼부부·산업단지근로자·중소기업근로자 등에게 맞춤형으로 공급되는 저렴한 임대료의 행복주택을 활용해 주거비 부담을 줄일 수 있기를 바라며, 계약금 인하를 포함한 다각적인 주거지원 역시 지속 추진할 것”이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr