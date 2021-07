오비맥주 필굿, 여름 한정판 ‘굿 패키지’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 오비맥주 필굿이 여름 한정판 ‘굿 패키지’를 출시한다고 4일 밝혔다.

필굿의 ‘굿 패키지’는 여름 성수기를 맞아 펼치는 ‘굿 캠페인’의 일환으로 탄생했다. '굿 캠페인'은 코로나19 로 이어지는 답답한 일상 속에서 필굿이 소비자들에게 속이 뻥 뚫리는 시원함을 선사하겠다는 취지로 마련됐다.

이번 한정판 패키지는 필굿의 공식 캐릭터 ‘필구’와 함께 브랜드 이름 뒷글자인 ‘굿’을 활용한 문구로 디자인한 것이 특징이다. ‘코로나 따위 사라지라굿’, ‘감 놔라 배 놔라 그만 놔라굿’, ‘가끔은 무계획이 정답이라굿’ 등 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 소비자를 겨냥한 메시지가 돋보인다.

필굿의 ‘굿 패키지’는 5일부터 전국 편의점과 대형마트에 순차적으로 입고될 예정이다. 필굿은 올 여름 ‘굿 패키지’ 출시를 시작으로 ‘굿 캠페인’을 본격 전개한다. 특정 주제의 사연을 공모하는 SNS 이벤트와 인플루언서와 함께하는 라이브 방송 등 다양한 소비자 참여형 콘텐츠를 통해 핵심 소비층인 MZ세대와의 소통을 지속할 계획이다.

필굿 브랜드 매니저는 “코로나19 장기화 등으로 지친 소비자들에게 필굿의 위트있는 행운의 메시지를 전달하고자 이번 한정판 패키지를 기획했다”며 “많은 소비자들이 이번 여름 한정 ‘굿 패키지’를 통해 속이 시원해지는 ‘필굿(Feel Good)’의 시간을 즐길 수 있길 바란다”고 말했다.

