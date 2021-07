민주당 TV 첫 토론회, '이재명' 기본소득 집중 공격…李 "말꼬리 잡지 말라"

3일 민주당 대선 경선 예비후보 9명, 첫 TV토론…이재명 '기본소득' 집중 질문



[아시아경제 오주연 기자] 3일 더불어민주당 대선 경선 예비후보들의 첫 TV토론회에선 지지율 선두주자인 이재명 경기도지사에게 질문이 집중되며 후발주자들의 견제가 두드러졌다. 첫 시작부터 이 지사의 기본소득이 타깃이 됐다.

이날 KBS 1TV를 통해 생중계된 민주당 대선 경선 예비후보 토론회에서 정세균 전 국무총리는 이 지사에게 "대표 공약이 기본소득인데 금액이 너무 적어서 가성비가 떨어진다는 얘기가 있다"며 "처음엔 100만원을 얘기했다가 재원 대책이 없다고 하니 50만원으로 줄였다가 최근엔 1번 공약이 아니다는 말도 했다"고 꼬집었다. 그러면서 "이 공약을 폐기할 용의가 없느냐"고 직격했다.

이 지사는 "아직 한 개도 공약한 게 없다"며 "기본소득은 가장 많은 관심 사안이긴 하지만 제가 아직 공약을 발표한 게 없기 때문에 1번 공약이라고 할 수 없다. 순차적, 단계적으로 도입하겠다고 말했지 이후에 바뀐 게 없다"고 대답했다.

이에 대해 박용진 의원은 "지난 간담회에서 제1공약이 아니라고 해서 귀를 의심했다"며 "한 달 전까지만 해도 50조원 증세없이 나눠줄 수 있다고 했는데 제1공약이 아니라고 하면 어떻게 하나. 말 바꾸고 정책적 신뢰를 얻지 못하면 표리부동한 정치인이라고 지적받지 않을 수 없다"고 지적했다.

또한 박 의원은 "집값 잡자고 다주택자들에게 징벌적 과세를 하자고 하면서 얼마 전엔 별장도 생필품이라고 했다"며 "생필품 없는 국민은 억장이 무너진다. 그 말씀 취소하는 게 맞다고 생각하지 않느냐"고 질타했다.

이 지사는 "별장은 주거용이냐 투자 투기용이냐를 구분하는 것이다. 시골에 어머니가 사시는 집은 보호할 필요가 있지만, 투기 투자용이라면 1주택이라도 갭투자하는 것이라면 제재해야 한다"며 "말꼬리를 잡지 않았으면 좋겠다"고 되받아쳤다.

이낙연 전 대표는 이 지사의 '영남 역차별' 발언과 '약장수' 표현 논란에 대해 지적했다. 이 전 대표는 "지역 문제에 너무 거칠게 접근한 잘못이 있다"며 "해명을 거짓으로 한 것도 문제다. 신뢰의 지도자가 될 수 없다"고 비판했다.

이와 함께 "경선 문제와 관련해 본인과 다른 의견을 향해 '약장수'라고 했는데 의원들에게 그런 거친 표현을 쓰는 게 맞냐"고 따졌다. 기본소득에 대해서도 "'1호 공약이 아니다, 수 백개 공약 중 하나다, 공약이라고 말하진 않았다'라고 하면 뭐 때문에 여러 해 동안 말을 했나. 폐지하는 게 어떤가"라고 물었다.

이에 이 지사는 "(기본소득을) 1번이냐 2번이냐 따지지 말고 해야할 일이냐 아니냐에 집중해줬으면 좋겠다"고 말하고, "약장수 얘기는 후보들을 말한 게 아니라 우리 정치가 선동적인 정치를 하던 시대가 지났고 대중들의 판단 수준이 높아 정확한 정보 제공이 중요하다는 것을 말한 것"이라고 해명했다.

반면 추미애 전 법무부 장관은 이 지사의 기본소득에 대해 "양극화 해소를 위해 꺼낸 좋은 발제"라며 "이것을 찌들고 절박한 민생에 손을 내미는 것으로 본다면 어떻게 숙성시키느냐의 문제다. 내수경제의 선순환과 지방경제를 살리는 등의 장점이 있다"고 말해 다른 후보들과 달리 이 지사의 기본소득을 두둔했다.

