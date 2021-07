[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 생활고에 시달려 극단적인 선택을 시도했다가 4살 아들을 숨지게 한 40대 부부가 구속됐다.

경남 김해중부경찰서는 살인 혐의로 40대 부부 A, B씨를 구속했다고 3일 밝혔다.

A씨 부부는 지난달 13일 오후 11시 30분쯤 김해시 한 아파트 작은 방에서 아들 C군과 함께 극단적인 선택을 시도해 아들을 숨지게 한 혐의를 받는다.

당시 경찰은 ‘A씨 부부가 연락이 안 된다’는 친척의 신고를 받고 출동했다.

이들의 네 살배기 아들은 끝내 숨졌다. 부부는 의식불명 상태로 발견돼 치료받다 최근 퇴원해 검거됐다.

부부는 평소 가게부채로 인해 생활고에 시달리다 극단적 선택을 시도한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨 부부를 상대로 정확한 경위를 파악하고 있다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr