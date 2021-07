바다 한가운데서 '펄펄'…멕시코만 해역에 등장한 '불구덩이'

[아시아경제 황수미 기자] 멕시코의 서쪽 바다 한가운데서 화재가 발생했다고 2일(현지 시각) 외신이 전했다.

보도에 따르면 멕시코의 국영석유회사 '페멕스'는 이날 오전 5시15분쯤 멕시코만 유카탄 반도 서쪽 바다 중심에서 화재가 발생했다고 밝혔다. 바다 한가운데서 갑자기 불꽃이 생겼고, 불길은 원형으로 퍼져나갔다.

화재가 발생한 곳은 석유 시추 지점에서 불과 130여 미터 떨어진 곳이었다. 불은 5시간 만에 완전히 꺼졌고 다행히 인명 피해는 발생하지 않았다고 외신은 전했다.

화재 진화팀은 다량의 물과 질소를 불 위에 부었고 석유 시추 플랫폼 관계자들은 연결된 수중 파이프라인 밸브를 닫아 추가 화재를 예방했다.

페멕스 측은 이날 화재가 "석유 시추 플랫폼에 연결되는 수중 파이프라인에서 시작됐으며, 파이프라인에서 누출된 가스가 불꽃을 일으킨 것으로 보고 있다"고 전했다.

또한 이번 사고와 관련해 "쿠 말룹 자프의 일부 생산시설 기계가 번개와 폭우의 영향을 받은 것으로 보인다"며 "정확한 화재 원인을 조사하고 있다"고 덧붙였다. '쿠 말룹 자프'는 페멕스의 가장 큰 원유 생산지로 알려졌다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr